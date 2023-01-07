فك لغز جريمة قتل ظلت مجهولة 35 عاما في الأردن

كشفت السلطات الأردنية عن ملابسات جريمة قتل ظلت مجهولة 35 عاما، تعود أحداثها إلى عام 1987.

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وفي بيان صحفي، أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، بأن أحد فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمكلف بإعادة فتح ملفات القضايا المجهولة تمكن من إنهاء التحقيق في إحدى تلك القضايا والتي ارتُكبت في عام 1987 وبقيت مجهولة لغاية اليوم.

وأشار السرطاوي إلى أنه عُثر في عام 1987 على جثة شخص وافد من جنسية عربية مقتولا إثر إصابته بعيارين ناريين في مكان عمله كحارس لعمارة قيد الإنشاء شمال العاصمة، ولم يتم تحديد هوية القاتل في حينها وبقيت القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة، مؤكدا أن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمشكلة لمتابعة ملفات القضايا المجهولة كافة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا القتل، أعادت فتح ملف هذه القضية وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية في حينه ليقودهم كل ذلك لمعلومات جديدة حصرت الاشتباه بشخص كان يعمل في العمارة ذاتها.

وذكر الناطق الإعلامي أنه جرى البحث عنه وألقي القبض عليه وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب الجريمة وأنه قبل 35 عاما كان يعمل في عمارة قيد الإنشاء وأنه ذهب ليلا من أجل سرقة معدات ومواد البناء وأثناء قيامه بالسرقة استيقظ الحارس الوافد وحاول إيقافه إلا أنه قام عندها بإطلاق عيارات نارية باتجاهه وأصابه وغادر المكان.

وتمت إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.

المصدر: قناة "المملكة"