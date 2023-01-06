حي سكني يتحول إلى بركة مياه في السعودية (فيديوهات)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق غرق حي مشروع بوابة الشرق والذي تم إنشاؤه حديثا، بعد هطول الأمطار الغزيرة على الرياض وتحوله إلى بحيرة ضخمة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو، حيث أظهر إحداها تراكم مياه الأمطار ما أدى لغرق الحي بالكامل، إذ غمرت المياه الشوارع والفلل وبداخلها السكان، بينما أرجع موثق المقطع غرق الحي إلى تسليم المقاول المشروع دون إنشاء بنيه تحتية لتصريف المياه.

وتنشر حساب مقطع فيديو يوثق ما حدث للحي قائلا: "الوضع من سيئ الى أسوأ ويزداد سوءا مع استمرار هطول الأمطار في مشروع بوابة الشرق يجب التدخل العاجل من الجهات المسؤولة ومحاسبة المقصرين والمهملين وإلزام المطور بجميع ماوعد به من بنية تحتية وتصريف سيول.هل هذه هي البنية التحتية التي على أعلى مستوى إنه لشي محزن ما يشاهد الآن".

الوضع من سيئ الى أسوى ويزداد سوء مع استمرار هطول الأمطار في مشروع بوابة الشرق يجب تدخل العاجل من الجهات المسؤله ومحاسبت المقصرين والمهملين وإلزام المطور بجميع ماوعدبه من بنيه تحتيه وتصريف سيول.هل هذه هي البنيه التحتيه التي على أعلى مستوى شي محزن مايشاهد لآن #متضرر_بوابه_الشرقpic.twitter.com/wcLA2r0VTD — عايض منيرابن طليحان ابن ربيق (@Mwad_3_3) January 6, 2023

🚣‍♀️🚣‍♀️ — الدفاع المدني يخرج سكان مشروع بوابة الشرق في الرياض بالزوارق بعد الأمطار الغزيره !!



الله يعّوض ملاّكها يارب ، وحساب البوابه موقف. pic.twitter.com/qDrkq1ScG8 — Mr. Wolf (@Mr_WolfST) January 6, 2023



وتوقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة، لافتا إلى أنها ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، مع استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

المصدر: RT