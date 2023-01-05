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بالفيديو.. لحظة إزالة فندق في مدينة جدة السعودية

مجتمع

بالفيديو.. لحظة إزالة فندق في مدينة جدة السعودية
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يظهر لحظة إزالة فندق "السلام هوليداي إن" في المنطقة العشوائية في حي الثغر في جدة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث وثقت لحظة هدم جانب من فندق "السلام هوليداي إن" الذي أصبح كوما من التراب في ثوانٍ.

وتمت الإشارة إلى أن إزالة الفندق تأتي ضمن أعمال الإزالة للأحياء العشوائية في جدة ومن ضمنها حي الثغر، بهدف تطوير المدينة.

المصدر: RT

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