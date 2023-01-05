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شاهد.. لحظة الحكم على الفنانة منة شلبي بالسجن

مجتمع

شاهد.. لحظة الحكم على الفنانة منة شلبي بالسجن
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قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة الفنانة منة شلبى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيها، في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

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حبس الفنانة المصرية منة شلبي سنة مع ايقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه
حبس الفنانة المصرية منة شلبي سنة مع ايقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبوشقة محامي الفنانة منة شلبي المتهمة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والذي التمس من المحكمة براءتها من التهم المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن عملية تفتيش المتهمة في المطار لم تتم بحضور المتهمة.

ووصل 10 محامين إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، لحضور أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.   

المصدر: القاهرة 24

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