الجزائر.. تسمم 145 شخصا ووفاة امرأة تناولوا حلوى فاسدة

تعرض 145 شخصا لتسمم غذائي في الجزائر توفيت بينهم امرأة، إثر تناولهم حلوى غير صالحة في مقرة شرق ولاية المسيلة.

ونقل موقع قناة "النهار" الجزائرية عن مدير الصحة في الولاية أن الحادثة جاءت إثر تناول الضحايا لحلوى "الميلفاي" من أحد المحلات في المنطقة بداية الأسبوع الحالي.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تعرض 145 شخصا للتسمم، ووفاة امرأة واحدة كانت لها مضاعفات، فيما غادر الآخرون المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.

المصدر: "النهار"