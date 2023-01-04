المغرب.. مضاعفة عقوبة طالب بسبب "سواطير حديدية"

قضت محكمة مغربية بمضاعفة عقوبة "طالب قاعدي" ضبطت في حوزته سواطير حديدية كان بصدد نقلها نحو الحي الجامعي بأغادير، في إطار صراعات الفصائل الطلابية بالجامعة.

وقضت غرفة الاستئناف الجنحية في المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم في حقه.

وكانت المحكمة ذاتها أدانت المتهم خلال المرحلة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، فيما قضت ببراءة حداد، كان يُتابع على ذمة القضية نفسها.

وتابعت النيابة العامة الطالب الموقوف (30 عاما) بصك اتهام يتضمن "حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال"، كذلك جرت متابعة الحداد المتهم بصناعة السواطير بشكل تقليدي، في حالة سراح، وبتهمة المشاركة في حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال.

وكانت الشرطة القضائية في مدينة تزنيت أوقفت الأحد الماضي طالبا جامعيا قادما من قرية تيوغزة، للاشتباه في تورطه بحيازة مجموعة من الأسلحة البيضاء، المصنوعة بشكل تقليدي، بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

جرى توقيف المشتبه فيه داخل حافلة للنقل العمومي كانت متوجهة نحو مدينة أغادير، وبعد تفتيش أمتعته الشخصية عثر فيها على خمسة سواطير مصنوعة بطريقة تقليدية، والتي يشتبه بأنها معدة لاستعمالها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، وذلك في إطار صراعات الفصائل الطلابية بالجامعة.

المصدر: "هسبريس"