توقعات مخيفة للمنجّم الفرنسي نوستراداموس في 2023

وضع المنجّم الفرنسي الشهير نوستراداموس سلسلة توقعات مفزعة لعام 2023.

ونوستراداموس له 6338 توقعا في حياته، غطت السنوات حتى العام 3797، إلا أن ما ذكره بشأن السنة المقبلة 2023، كان مفزعا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتوقع عالم التنجيم في القرن السادس عشر أن يواجه العالم حربا كبيرة أخرى ودمارا اقتصاديا في عام 2023.

كما توقع نوستراداموس أن الضوء على المريخ سوف ينطفئ، وهو ما يرتبط بالرحلات المتزايدة من الأرض للمريخ، وقد يتعلق باكتشاف جديد.

ووضع المنجم الفرنسي توقّعا مخيفا فيما يخص ارتفاع الأسعار، حيث قال إن مكيال الحنطة سيرتفع حتى يأكل الرجل رفيقه.

وأشار المنجم الفرنسي إلى أن الأرض الجافة ستصبح أكثر جفافا، وستكون هناك فيضانات عظيمة.

ويعتبر نوستراداموس أشهر عراف في التاريخ، ويزعم أن توقعاته قد تحققت في كثير من الأحيان، بدءا من صعود هتلر مرورا بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة وصولا إلى التغيرات المناخية والتضخم والأزمات والحروب وحتى التطورات التكنولوجية التي تعيشها البشرية.

جدير بالذكر أن تنبؤات نوستراداموس نشرت في كتابه Les Propheties، عام 1555، وقد كتبت على شكل أبيات شعرية تعرف باسم الرباعيات، وهي لا تشير إلى سنوات معينة، ويصعب تفسيرها بلا شك، وقد يسهل تأويلها في كثير من الأحيان.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية