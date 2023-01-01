الأمن العام الأردني: ملاحقة سيدة ادعت أن موظفين يزورون البيوت لنشر الأمراض

أعلن الأمن العام الأردني أنه يحقق في تسجيل تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيدة ادعت أن موظفين يزورون البيوت لإجراء فحوصات فقر الدم، بهدف "نشر الأمراض".

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن التسجيل "عار عن الصحة هدفه نشر الإشاعات بطريقة يقصد بها التضليل".

وأشار إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تعمل على "تحديد هوية هذه السيدة وإحالتها للقضاء".

وأهاب بالجميع "عدم تداول أو إعادة نشر وإرسال مثل تلك التسجيلات المجهولة التي تهدف لإثارة الإشاعات والمعلومات المضللة بين أفراد المجتمع".

المصدر: RT