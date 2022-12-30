خبير الفلك اللبناني مايك فغالي يكشف أهم توقعاته للعام 2023 (فيديو)

نشر خبير الفلك اللبناني مايك فغالي، توقعاته للعام الجديد، مشيرا إلى أنها تحمل عدة عناوين أبرزها تصفية الخلافات على المستوى الداخلي اللبناني، والعربي والدولي كذلك.

وتوقع مايك فغالي أن تبدأ الحلول إن في بداية الربيع، حيث سيبدأ التغيير على صعيد لبنان والعالم العربي، مشيرا إلى بداية البحث في التحالف العربي – العربي، مؤكدا أن إسرائيل ليس لها مكان في هذا التحالف.

كما توقع أن يحل النووي التكتيكي جميع مشاكل الحروب العالمية، إضافة إلى اغتيال رئيس أو غياب رئيس لإحدى الدول العظمى يشكل خطرا عالميا.

وتوقع أيضا أن يكون الناتو أمام خسارة كبرى، وأن أوروبا خارج المعادلة وستجتاحها اضطرابات، مشيرا إلى 2023 سيكون عصر الحكومات في القارة العجوز.

إلى جانب توقعه موجة هجرة عالمية إلى الدول العربية رغم الأوضاع.

كما أفاد بوجود انفجار كوني أو فتح بوابة زمنية سيحدث، متوقعا غياب شخصية دينية كبرى سيحزن كثيرين في العالم، إضافة إلى "غضب الأرض"، مشير في السياق إلى حدوث زلازل وتغيير مسارات على صعيد الكرة الأرضية.

المصدر: وسائل إعلام + يوتيوب"