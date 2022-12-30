مفتي مصر يشجب دعاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادعم

قال مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام إن فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بميلاد المسيح، أو بالعام الميلادي الجديد، عفَّاها الزمان ويجب رفضها وعدم الالتفات إليها.

وخلال حوار مع قناة "صدى البلد" أضاف علام أن دار الإفتاء، والأزهر، في مصر يسيران على منهجية واحدة في أن تهنئة المسيحيين بميلاد المسيح "هو من أبواب البر الذي أمرنا الله به، وأن هذا الفعل يندرج تحت باب الإحسان الذي أمرنا الله عز وجل به مع الناس جميعا دون تفريق".

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت قبل أيام أنه "لا مانع شرعا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين كما يدَّعي بعض المتشددين".

وقالت الدار عبر "فيسبوك" إن "تهنئة شركاء الوطن من غير المسلمين بمناسباتهم وأعيادهم من حسن الجوار ورد التحية بالحسنى وحسن التعايش، وهي مبادئ إنسانية راقية يدعو إليها الشرع الشريف كتابًا وسنةً ومارستها السيرة النبوية العطرة".

المصدر: "صدى البلد" + RT