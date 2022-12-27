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سعوديون يستقبلون الثلوج في تبوك برقصة "الدحة" (فيديوهات)

مجتمع

سعوديون يستقبلون الثلوج في تبوك برقصة
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد تساقط الثلوج في جبل اللوز بمنطقة تبوك السعودية، في مشهد خلاب اكتسى فيه الجبل باللون الأبيض.

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وتداول رواد مواقع التواصل الفيديوهات للثلوج في تبوك، حيث ظهر أحد المتنزهين يمسك الثلوج بيده وينثرها، ثم يلف حول نفسه أثناء تساقط الثلوج على جبل اللوز.


كما وثق مقطع فيديو آخر انتشر على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل، مجموعة من المتنزهين يؤدون رقصة الدحة في جبل اللوز بمنطقة تبوك أثناء تساقط الثلوج، حيث وقف عدد من الرجال في صف واحد يصفقون ويغنون.

المصدر: RT

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