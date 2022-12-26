الأمن المصري يفك لغز العثور على جثة شاب داخل صندوق سيارة بمنطقة التجمع الأول

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في مصر من حل لغز العثور على جثة شاب مذبوح داخل صندوق سيارة بالقرب من الطريق الإقليمي بمنطقة التجمع الأول.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد أفادت التحريات بأن لصين قتلا الضحية وسرقا هاتفه المحمول، وأن المجنى عليه يعمل على سيارة ملاكي كسائق بشركة توصيل شهيرة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين قاما باستدراج السائق وقتلاه بهدف سرقة السيارة، وبعد قتله وضعاه في صندوق السيارة تمهيدا للتخلص من جثته، وفي الطريق توقفت السيارة بسبب عدم وجود بنزين، فقاما بترك الجثة داخل السيارة وسرقا الهاتف المحمول ولاذا بالفرار حتى تم ضبطهما.

وكان أمن القاهرة قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة داخل صندوق سيارة بالطريق الإقليمي باتجاه السخنة، حيث انتقل رجال الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم.

وبينت المناظرة لجثة الضحية "زكريا. أ" (19 عاما)، إصابته بجرح ذبحي أدى لوفاته.

وأوضحت التحريات الأولية أنه يعمل على السيارة ومقيم بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتسليم الجثمان بعد التشريح لذويه لدفنه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

المصدر: "المصري اليوم"