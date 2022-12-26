السعودية: الاستغناء عن عدد من خطباء الجمعة

أفادت صحيفة "عكاظ" بأن وزارة الشؤون الإسلامية استغنت عن عدد من خطباء الجمعة، بسبب إنابتهم غيرهم لإلقاء الخطبة، وأداء الصلاة، دون إشعار الوزارة.

وأشارت "عكاظ" إلى أن ما قام به الخطباء، يغري النائب باختيار موضوع خطبة الجمعة من عنده، متجاهلاً تعميم وزارة الشؤون الإسلامية، المحدد موضوع خطبة الأسبوع سلفا.

ونقلت "عكاظ" عن أحد منسوبي الوزارة قوله إن الخطباء يتفادون الغياب عن منابرهم، ويتحاشون التوكيل، حال التعميم بتناول موضوع رشحته "الإسلامية" مسبقا.

وذكرت "عكاظ" أن خطباء أنابوا غيرهم، فكانوا عرضة للمساءلة والمحاسبة، وتم الاستغناء عن خطباء لهم في المنابر عقود، بسبب تغيبهم، وإتاحة الفرصة لنائب ليلقي خطبة تخالف تعميم الوزارة.

المصدر: "عكاظ"