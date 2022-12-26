نبوءة كاتب مصري منذ 14 عاما عن الدولار وأرجل الدجاج تتحقق بعد 4 سنوات من وفاته

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات للكاتب المصري الراحل، أحمد خالد توفيق، يتحدث فيها عن أرجل الدجاج وسعر الدولار في مصر.

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وتداول رواد مواقع التواصل اقتباسات من رواية "يوتوبيا" للأديب المصري الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، الذي تنبأ في روايته الصادرة عام 2008 بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي ستحل بمصر في عام 2023 ، ورغم أن البعض اعتبرها رواية متشائمة وصادمة للقراء، إلا أن التطورات الأخيرة أزالت هذه الدهشة، وربما زادتها، خاصة مع تحقق بعض هذه النبوءات بدقة.

وأشارت رواية "يوتوبيا" في إحدى فصولها إلى أن سعر الدولار وصل إلى 30 جنيها، بينما اصبحت أجزاء الدجاج التي كانت تلقى في القمامة مثل الأرجل والأجنحة، من الأطعمة الرائجة بين المواطنين.

كما تنبأ العراب أحمد خالد توفيق في روايته الشهيرة "يوتوبيا" التي كتبها في ظل حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وفى ظل حديث التوريث، وانقطاع الأمل عن أى تغيير حقيقي بقيام النظام الحاكم والاغنياء ببناء عاصمة جديدة متطورة يعيشون فيها منعزلين أمنين تاركين الفقراء فى عاصمتهم القديمة، فرارا من رائحتهم وخوفا على أنفسهم من ثورة الجياع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية