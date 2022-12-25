تفاصيل جديدة حول المتهم بهتك عرض دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي في مصر

كشفت التحقيقات في القضية المتهم فيها سائق مصري بهتك عرض سيدتين أجنبيتين الأولى دبلوماسية بمفوضية الاتحاد الأوروبي، والثانية مدربة رقص، أن المجني عليها الثانية هي من أمسكت بالمتهم.

ووفقا لموقع القاهرة 24 أقرت ل. ر - 36 سنة - مدربة رقص إيطالية الجنسية، بالتحقيقات، بأنها خلال الشهر الجاري وتحديدا في يوم 6 ديسمبر 2022 الساعة 9 مساء أثناء عودتها إلى مسكنها سائرة بشارع الجبلاية بمنطقة الزمالك، صعدت درجا مظلما يحملها إلى أعلى كوبري أكتوبر فانسل المتهم من خلفها، ولما سمعت وقع قدميه كان قد باغتها فمرر يده أسفل ثوب قصير ارتدته وهتك عرضها.



وأضافت مدربة الرقص الإيطالية في التحقيقات أنها أصيبت بالذعر والتفتت إليه فأدبر هابطا درجات السلم ثم ركض في شارع الجبلاية، فطاردته صارخة مستجيرة، فانضم بعض المارة للملاحقة حتى ضبطوه أمام محل لبيع الزهور قبيل الدرج محل الواقعة، ثم أبلغوا الشرطة التي حضرت واصطحبته إلى قسم الشرطة.



كما أقرّ م. ع، ويبلغ من العمر 28 سنة، صاحب محل بيع زهور بشارع الجبلاية بمنطقة الزمالك، بالتحقيقات، أنه أثناء مباشرة عمله بالمتجر سمع صوت صرخات استغاثة من قبل المجني عليها، ثم أبصرها والمارة ملاحقين المتهم حتى ضبطوه، فقصدهم مستفهما فأخبروه بملاحقتهم للمتهم لهتكه عرض المجني عليها.



كما أقر م. ف، يبلغ من العمر 39 سنة بالتحقيقات، أنه أبلغ بضبط المتهم في محل الواقعة، فسعى حثيثا إليه حيث وجده مع المجني عليها فأخبروه بما كان من أمر معها وفقا لشهادة المجني عليها، فاصطحبه إلى قسم الشرطة.

المصدر: القاهرة 24