الملكة الأردنية نور الحسين تلفت الأنظار بصورة مع نجل الأمير حمزة الأخير

لفتت الملكة نور الحسين، أرملة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، الأنظار إليها في أحدث إطلالة لها، حيث ظهرت على طبيعتها، رفقة أصغر افراد العائلة، حفيدها، نجل الأمير حمزة الأخير.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الملكة نور الحسين صورة حديثة لها رفقة أصغر فرد في عائلتها، وظهرت وهي تحمل حفيدها ومولود نجلها الأمير حمزة الأخير، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

ونشرت الملكة نور الصورة وعلقت عليها بتهنئة باسمها وباسم عائلتها لكل الشعب الأردني ومتابعيها، بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2023.

ملكتنا الغالية والأمير محمد بن حمزه الغالي على قلوبنا 🇯🇴♥️ اتمنى من الله أن يجعل كل ايامكم سعادة وحب وسلام وحماية إلهية 🇯🇴🇯🇴ويحفظ الامير حمزه وعائلته الغالية ♥️🇯🇴#queennooralhussein#kinghusseinHKJ 🇯🇴@QueenNoor@HamzahHKJ#we_love_jordan🇯🇴 https://t.co/ZA1EIsKlLx — 🌟𝐁𝐚𝐬𝐦𝐚𝐡.𝐇🌟🇯🇴 (@AL_UMOOSH) December 24, 2022

وأنتم بكل خير يا ملكة القلوب .. حفظكم الله والعائلة الملكية الكريمه ومليكنا المفدّى والأسرة الهاشمية — Mostapha Assowi (@MostaphaAssowi) December 24, 2022

المصدر: RT