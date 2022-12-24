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الملكة الأردنية نور الحسين تلفت الأنظار بصورة مع نجل الأمير حمزة الأخير

مجتمع

الملكة الأردنية نور الحسين تلفت الأنظار بصورة مع نجل الأمير حمزة الأخير
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 لفتت الملكة نور الحسين، أرملة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، الأنظار إليها في أحدث إطلالة لها، حيث ظهرت على طبيعتها، رفقة أصغر افراد العائلة، حفيدها، نجل الأمير حمزة الأخير.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الملكة نور الحسين صورة حديثة لها رفقة أصغر فرد في عائلتها، وظهرت وهي تحمل حفيدها ومولود نجلها الأمير حمزة الأخير، الأمير محمد بن حمزة بن الحسين.

ونشرت الملكة نور الصورة وعلقت عليها بتهنئة باسمها وباسم عائلتها لكل الشعب الأردني ومتابعيها، بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2023.

المصدر: RT

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