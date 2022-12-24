الفلسطينيون يتوافدون إلى ساحة المهد في بيت لحم ليلة عيد الميلاد (فيديو)

امتلأت "ساحة المهد" في بيت لحم بالزوار والأهالي المحتفلين بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي، وأضفت العروض الكشفية المتوالية البهجة والفرح على المكان والناس وخاصة بين الأطفال.

وهنأ محافظ بيت لحم كامل حميد الفلسطينيين، باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد "الذي يحمل رسالة محبة وسلام للبشرية جمعاء."

وأشار إلى أن بيت لحم لا تزال في طور التعافي من آثار كورونا وأضراره الكبيرة على كافة مناحي الحياة وعلى رأسها السياحة التي تشكل مصدر الدخل الأساسي لأهالي بيت لحم.

الطفلة ايلونا يشوع ذات السبع أعوام، حضرت برفقة والديها من بيت جالا لمشاهدة أخيها الذي يشارك في أحد العروض الكشفية، وقالت: "متحمسة لحضور الاحتفالات في ساحة المهد، لأن شجرة الميلاد كبيرة وزينتها مميّزة وأجمل من كل أشجار الميلاد التي رأيتها".

وقالت والدتها داليا: "هذا العيد مميز بوجود السياح الأجانب الذين افتقدتهم بيت لحم خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا"، متمنية أن تستقر الأحوال ويسود الأمن والأمان على مدينة السلام.

كما حضرت رولا أبو عيطة من بيت ساحور، منتظرة ابنها آدم 13 عاما، ليقدم عرضا كشفيا لأول مرة برفقة زملائه في فرقة لاتين بيت ساحور، آملة أن يعود العيد على العالم بالخير والمحبة والسلام.

بدوره، قال المواطن الخمسيني مروان الطرزي الذي حضر من غزة برفقة ابنته وزوجته، إن "أجواء الميلاد في بيت لحم جميلة ومذهلة، ننتظر الأعياد بفارغ الصبر لمشاركة أبناء شعبنا هذا الفرح العظيم، والذي من خلاله أرسل المسيح رسائل المحبة والتآخي والسلام والعدل".

وكشف أنه تم السماح لحوالي 200 شخص من مسيحيي قطاع غزة، حضور احتفالات الميلاد عبر تصاريح أصدرها الاحتلال، وبالمقابل منع الكثيرين ممن يتوقون للصلاة في كنيسة المهد منذ أعوام طويلة.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري: "هذه الأعياد المجيدة تشكل رسالة للعالم أجمع أن شعبنا يستحق الحياة، فالأعياد تحمل طابعا وطنيا تحمل آمال شعبنا بالاستقلال والحرية، وعلى العالم أن يحقن دماء الفلسطينيين التي تريقها آلة القتل الإسرائيلية".

المصدر: وفا