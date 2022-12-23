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السعودية.. محاولة إنقاذ سيدة كادت تسحبها السيول التي تجتاح المملكة (فيديو)

مجتمع

السعودية.. محاولة إنقاذ سيدة كادت تسحبها السيول التي تجتاح المملكة (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق عددا من الأشخاص تجرفهم السيول في سوق الضيافة بمكة المكرمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو حيث ظهر 3 رجال يحاولون إنقاذ سيدة وسحبها بعيدا عن مجرى السيل.


كما أظهر المقطع فشل بعض الأشخاص في مقاومة السيل وانسحابهم تجاه التيار بقوة، بينما كان مواطن يتشبث بظهر مركبته العالقة وسط المياه.


وشهدت منطقة مكة  هطول أمطار غزيرة أدت إلى تضرر ممتلكات بعض الأشخاص، وتم تشكيل لجان لحصر الأضرار.

المصدر: RT

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