النحات العالمي أحمد البحراني: مونديال روسيا حمّل قطر مسؤولية كبيرة هذا العام

استقبل برنامج "ناس أونلاين" النحات العراقي العالمي أحمد البحراني، للحديث عن تجربته الفنية الطويلة في تصميم الكؤوس العالمية والدولية إضافة للتماثيل والنصب حول العالم

استهل النحات أحمد البحراني حديثه عن مونديال قطر، والذي يقيم في الدوحة منذ أكثر من 20 عاما، معتبرا أن بطولة كأس العالم في قطر كانت مميزة وستبقى بالأذهان، وهي تضاهي النسخة السابقة المقامة في روسيا عام 2018، والتي كانت على مستوى عال جدا، وهو ما حمل قطر مسؤولية كبيرة في الاستضافة هذا العام.

وعن عمله الفني، قال البحراني إن أعماله الفنية موجودة في قطر وكانت له مساهمة فنية خلال المونديال حيث تم تكليفه من قبل اللجنة المنظمة بتحويل ملصق البطولة إلى مجسم نحتي ثلاثي الأبعاد، وتم وضعه في أحد المداخل الرئيسية لملعب لوسيل.

أضاف البحراني أنه غادر بلده منذ أكثر من 28 عاما، ولم يصمم أي عمل فني يخص العراق، مضيفا أنه حين تم تكليفه بصنع كأس العراق لم يتردد أبدا، حيث صممه على شكل شجرة قديمة تمتد جذورها الثمانية عشرة في الأرض وهي تمثل محافظات العراق، ومن الجهة العليا كأنهما ذراعان يمثلان نهري دجلة والفرات، مع فروع وأوراق الشجرة التي تحمل كرة.

المصدر: RT