أول تعليق لسعد لمجرد بعد الهجوم عليه في مصر

أعلن الفنان سعد لمجرد عن إحياء حفل غنائي في يوم 29 ديسمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، وذلك رغم الهجمة الشرسة التي يتعرض لها في وسائل التواصل الاجتماعي بمصر لإلغاء الحفل.

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ونشر لمجرد فيديو على مواقع تبادل الصور الفيديوهات "إنستغرام"، قال خلاله "حبايبي الغاليين في مصر، هنشوف بعض يوم 29 ديسمبر في شرم الشيخ، وحبيت أشكركم علي استضافتنا مصر الحبيبة".

وكان خبر حفل الفنان المغربي في مصر قد قوبل برفض شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إحدى الصفحات الخاصة خبر احتمالية تواجد سعد لمجرد في مصر بحفل في وقت قريب، وتحديدا في موسم رأس السنة.

ويمتلك سعد لمجرد قاعدة كبيرة من الجمهور في مصر والوطن العربي وله الكثير من الأغاني الناجحة منها أغنية "أنت معلم" التي حققت الكثير من النجاحات الضاخمة وتخطت حاجز المليار مشاهدة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سعد لمجرد أغنية "الحلق" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

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