 
مباشر

أول تعليق لسعد لمجرد بعد الهجوم عليه في مصر

مجتمع

أول تعليق لسعد لمجرد بعد الهجوم عليه في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uf24

أعلن الفنان سعد لمجرد عن إحياء حفل غنائي في يوم 29 ديسمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، وذلك رغم الهجمة الشرسة التي يتعرض لها في وسائل التواصل الاجتماعي بمصر لإلغاء الحفل.

إقرأ المزيد
حملة في مصر ضد الفنان المغربي سعد لمجرد
حملة في مصر ضد الفنان المغربي سعد لمجرد

ونشر لمجرد فيديو على مواقع تبادل الصور الفيديوهات "إنستغرام"، قال خلاله "حبايبي الغاليين في مصر، هنشوف بعض يوم 29 ديسمبر في شرم الشيخ، وحبيت أشكركم علي استضافتنا مصر الحبيبة".

وكان خبر حفل الفنان المغربي في مصر قد قوبل برفض شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إحدى الصفحات الخاصة خبر احتمالية تواجد سعد لمجرد في مصر بحفل في وقت قريب، وتحديدا في موسم رأس السنة.

ويمتلك سعد لمجرد قاعدة كبيرة من الجمهور في مصر والوطن العربي وله الكثير من الأغاني الناجحة منها أغنية "أنت معلم" التي حققت الكثير من النجاحات الضاخمة وتخطت حاجز المليار مشاهدة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سعد لمجرد أغنية "الحلق" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

المصدر: 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام قادة الجيش الروسي (فيديو)