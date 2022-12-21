المصور مؤمن فايز: مونديال قطر كان فرصة لنقل معاناة الفلسطينيين

استقبل برنامج "ناس أونلاين" المصور الفلسطيني مؤمن فايز الذي واكب فعاليات مونديال قطر قادما من قطاع غزة على كرسي متحرك بعد فقدان أطرافه السفلية نتيجة قصف إسرائيلي عام 2008.

تحدث مؤمن عن الدعوة المقدمة من الخارجية القطرية ليكون في الدوحة خلال منافسات كأس العالم، كسفير عن كل الصحفيين والشباب الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والاستهداف الإسرائيلي بشكل متكرر.

أضاف المصور مؤمن فايز أن قطر قدمت صورة جميلة كأول بلد عربي يستضيف هذا الحدث العالمي، معتبرا أن هناك تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير العربية تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما لمسه خلال تواجده هناك.

وتابع مؤمن أن كل شاب فلسطيني يستحق الحياة، والعيش بسلام دون استهداف للأطفال والنساء والرجال بشكل مستمر من قبل القوات الإسرائيلية، وما حدث خلال المونديال الذي يضم الجماهير من مختلف أنحاء العالم، هو فرصة لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني ونقل معاناته بشكل مباشر لكل العالم.

المصدر: RT