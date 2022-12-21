ثلاثة قتلى بينهم رضيع في جريمتي إطلاق نار في الناصرة والنقب

أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية بأن شابا قتل وأصيب آخر، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة رهط في النقب، وذلك بعد ساعات من قتل أب وابنه الرضيع في الناصرة.

وذكرت أنه تم نقل جريحين فجر اليوم الأربعاء إلى عيادة محلية في رهط، حيث قدمت العلاجات الأولية، ونقلا على وجه السرعة وهما بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، حيث أقر الطاقم الطبي وفاة أحدهما متأثرا بإصابته الخطيرة جدا.

وأمس الثلاثاء، قتل شاب من الناصرة، وابنه الذي يبلغ من العمر عامين في جريمة إطلاق نار، ارتكبت أمام منزله في المدينة.

وقالت الوكالة إن "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية في البلدات العربية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء".

المصدر: "شهاب"