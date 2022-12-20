مصر.. تحقيق جديد مع القاضي قاتل الإعلامية شيماء جمال والقبض على شقيقها بسبب صور عارية

تجري جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع القاضي أيمن حجاج قاتل الإعلامية شيماء جمال، والمحكوم عليه في هذه التهمة بالإعدام شنقا، في قضية جديدة.

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ورحلت الأجهزة الأمنية المتهم أيمن حجاج قاتل شيماء جمال، وهو قاض سابق بمجلس الدولة مودعا بمركز إصلاح وتأهيل محكوم عليه بالإعدام شنقا في القضية قتل عمد المعروفة إعلاميا بمقتل الإعلامية شيماء جمال، لعرضه على النيابة المختصة.

في وقت سابق تقدم محامي قاتل المذيعة شيماء جمال، القاضي أيمن حجاج، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ضده بالإعدام شنقا، في اتهامه وآخر بقتل المذيعة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم على قاتل شيماء جمال، إن القاضي المتهم اشتكى إلى صديقه مرارا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه، لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عن أذاه، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر مزرعة وعمل على تأهيلها وشراء أدوات الحفر - فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة و2 قفل.

فيما ألقت قوات الأمن، القبض علي شقيق الإعلامية شيماء جمال ويدعي إكرامي في اتهامة بالتعدي على شاب بالضرب وخلع ملابسه وتصويره عاريا بمنطقة مصر الجديدة.

المصدر: القاهرة 24 + الأسبوع