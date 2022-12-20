أول تحرك في مصر ضد عامل نظافة "كشري التحرير"

تقدمت النائبة في البرلمان المصري آيات الحداد، بطلب إحاطة بشأن استضافة عامل النظافة صاحب واقعة "كشري التحرير" في أكثر من موقع سواء عبر التلفزيون أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت الحداد في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إنه "في الوقت الذي يتواجد فيه علماء وعباقرة يريدون فرصة لعرض أفكارهم ومقترحاتهم لتتبناها الدولة والتي من شأنها تفيد الوطن والمواطنين ولا يستطيع ذلك، نرى فيه الشهير بلقب عامل النظافة يتنقل من قناة لقناة وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي مما يحبط من همة الشباب ويجعلهم يشعرون بالإحباط واليأس".

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه يجب وقف هذا الهراء ومنع ظهوره على جميع القنوات التلفزيونية ومنح الفرصة لمن يستحقها لعرض أفكاره لبناء الوطن.

وكان عامل النظافة صاحب واقعة الكشري، تم طرده من مطعم كشري التحرير، أثناء تناوله الطعام، مما أثار غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتضامن معه عدد من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي، الذي اصطحب العامل لأحد المحال ليتناولا وجبة سمك وجمبري، ولكن سرعان ما تحول العامل من بطل إلى شخص منبوذ بسبب تصرفاته التي أظهرها على وسائل الإعلام في مصر.

المصدر: صدى البلد