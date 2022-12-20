وفاة الفنان المصري كمال سليمان ودفنه خارج مصر

توفي الفنان المصري كمال سليمان في هولندا، حيث أنه متزوج من سيدة تحمل الجنسية الهولندية، وكانت حياته دائما ما بين مصر وهولندا.

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وصرح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بأن الفنان كمال سليمان تم دفنه في هولندا والنقابة تتواصل مع أسرته هناك .

الفنان كمال سليمان من نجوم المسرح المصري وقدم أعمالا مسرحية مميزة وله محطات مهمة في المسرح المصري علي مسارح الدولة، وبدأ مشواره الفنى في مطلع الثمانينيات في أدوار صغيرة في السينما، ثم قدم العديد من الأدوار المتنوعة بالسينما ثم اتجه للتلفزيون في نهاية التسعينيات، واشترك في كثير من المسلسلات منها (جمهورية زفتى) 1998، (الحرافيش) 2002، (حدائق الشيطان) 2006، (فرعون) 2013. وشارك في العديد من الأفلام منها (ولاد العم).

ومن أشهر أدواره في السينما عبود ع الحدود، أبناء وقتلة، عفاريت الأسفلت، جنة الشياطين، عرق البلح، والنوم في العسل مع الفنان الكبير عادل إمام والمخرج شريف عرفة وله مشهد شهير وإفيه لا ينسي في هذا الفيلم حينما يراه عادل إمام وشنبه الذي كان مرفوعا قد تدلى للأسفل فيقول له: حلوان اضربت .

وفي السينما له الكثير من الأعمال التي قدم فيها أدوارا ربما تكون صغيرة ومساعدة لكنها كانت دائما مميزة وفي كل فيلم تتذكر دوره وشخصيته التي قدمها، وقدم أيضا الراحل مسرحية شهيرة أخرجها الفنان أحمد عبد العزيز علي مسرح الطليعة وهي "ماساة الحلاج" وكان من الممثلين الذين يحبهم ويرشحهم دائما المخرج شريف عرفه في أغلب أفلامه .

المصدر: أخبار اليوم