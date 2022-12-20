"العرب هجموا علي".. رسالة تكشف لغز جريمة في مصنع مصري (صورة)

شهدت مدينة السلام التابعة لمحافظة القاهرة في مصر واقعة مأساوية، تمثلت في مقتل مسن يعمل محاسبا بمصنع زجاج على يد عامل بنفس المصنع، وسرق مبلغا ماليا وادعى أن عصابة هجمت عليهما.

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وقال محمود، أحد عمال مصنع الزجاج إن البداية كانت عندما حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، بسبب تقاعسه عن أداء عمله، وقام المحاسب بتأنيبه لكي يقوم بعمله، ويكف عن التقاعس، ولكن المتهم لم يستمع له، وافتعل مشكلة مع المجني عليه قبل الحادث بأسبوع.

وتابع شاهد العيان أن العمال فضوا المنازعة القائمة وتم الصلح بين الطرفين، ولكن المتهم أضمر في نيته الغدر بالمجني عليه وبات معه في المصنع لأن المجني عليه لم يكن لديه مسكن وكان يقيم في المصنع.

وأشار شاهد العيان إلى أن المتهم قرر المبيت بالمصنع مع المجني عليه، وخطط للتخلص منه وسرقة أموال المصنع من الخزينة، وانتظر المتهم حتى استغرق المجني عليه في النوم، وهشم رأسه باستخدام طوبة حتى غرق بدمائه وفارق الحياة.

وفي ذات السياق أمرت جهات التحقيق في وقت سابق بحبس العامل لاتهامه بقتل محاسب مصنع زجاج وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها في الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حولها.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يعمل في المصنع مع المجني عليه وفي يوم الواقعة، تسلل ليلا وقت نوم المحاسب بالمصنع، وظل المتهم نائما في المصنع حتى راح المحاسب في النوم وتعدى المتهم بطوبة في رأسه أدت إلى تهشيم رأسه وفارق الحياة.

وأكدت التحقيقات، أن المتهم أرسل رسالة إلى صاحب المصنع يخبره أن العرب هجموا عليه وتعدوا عليه، كما أرسل رسالة أخرى يخبر صاحب المصنع قائلا: أنا روحي بتطلع الحقني.

وأكدت التحريات الأولية أن المتهم أرسل رسائل من هاتف المجني عليه كي يبعد الشبهة عنه في قتل محاسب المصنع.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب مصنع يفيد بالعثور على جثة محاسب غارقا في دمائه بدائرة قسم السلام، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: القاهرة 24