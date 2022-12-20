غانم المفتاح يشارك في جلسة لمجلس الشورى القطري (فيديو)

شارك الشاب القطري من ذوي الهمم غانم المفتاح، الذي يعتبر أيقونة مونديال قطر 2022، في الجلسة التشريعية التاسعة لمجلس الشورى.

وقال المفتاح في تغريدة عبر "تويتر" إنه تلقى "دعوة كريمة لحضور الجلسة التاسعة لمجلس الشورى. شكرا سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الشورى إشادة اعتز بها وادعو الله ان اكون عند حسن ظنكم".

دعوة كريمة لحضور الجلسه التاسعة لمجلس الشورى

شكرا سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى والشكر موصول لجميع اعضاء مجلس الشورى



إشادة اعتز بها وادعو الله ان اكون عند حسن ظنكم#ghanimalmuftah#غانم_المفتاحpic.twitter.com/jNUkZBpkRB — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) December 19, 2022

وكان المفتاح شارك في حفل افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بتلاوة آية قرآنية في مشهد هو الأول من نوعه في تاريخ المونديال.

ولد غانم يوم 5 مايو 2002 في العاصمة القطرية الدوحة، ومنذ ولادته أصيب بمرض يسمى متلازمة "التراجع الذيلي".

وتعرف هذه المتلازمة أيضا بـ"الانحدار الذيلي" أو "التخلق العجزي"، وهو اضطراب خلقي نادر يحدث نتيجة عدم تكوّن الجزء السفلي من العمود الفقري بشكل كامل قبل الولادة.

المصدر: RT