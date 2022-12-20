الولايات المتحدة.. إدانة منتج سابق في هوليود بجرائم جنسية

أدانت هيئة المحلّفين في إحدى محاكم لوس أنجليس المنتج الهوليودي السابق هارفي واينستين، بارتكاب جريمة اغتصاب، وجريمتي اعتداء جنسي.

وفي ختام أسبوعين من المداولات، وجد المحلّفون أن المتهم مذنب بالتهم الثلاث التي وجّهتها إليه أولى النساء الأربع اللواتي اتهمنه بالاعتداء جنسيا عليهن.

وفي المقابل، برّأ المحلّفون واينستين من تهم وجهتها إليه المدعية الثانية، في حين لم يتوصلوا لحكم بشأن اتهامات وجهتها إلى المتهم المدعيتان الباقيتان.

المصدر: "أ ف ب"