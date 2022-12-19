السودان.. القبض على أخطر معتادي جرائم سرقة السيارات وتزوير أوراقها في الخرطوم

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من استرداد سيارة "تايوتا بوكس دبل كاب" تقدر قيمتها بـ12 مليون جنيه، والقبض على أخطر معتادي جرائم سرقة السيارات في العاصمة السودانية.

وفي تفاصيل القضية، قال إعلام شرطة ولاية الخرطوم إنه تلقى بلاغا من مواطن عبر نشرة جنائية يفيد بأن مجهولا سرق عربته من أمام منزله بالكلاكلة أبوادم.

وأضافت شرطة الولاية أنه ومن خلال البحث وجمع المعلومات توفرت معلومة تؤكد وجود عربة تحمل المواصفات نفسها معروضة للبيع بمحلية كرري على أنها عربة بدون مستندات.

وذكرت أنه تم نصب كمين محكم واستدراج المتهم (م . ع . ع) الذي يعد من أخطر معتادي جرائم سرقة العربات وتزوير مستنداتها، والقبض عليه وبحوزته العربة محضر البحث.

وأكدت السلطات أن قوات الأمن تمكنت من استرجاع العربة والقبض على 3 متهمين في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

المصدر: وسائل إعلام سودانية