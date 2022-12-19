بوتين يوقع قانونا يمنع تقديم خدمات "تأجير الرحم" في البلاد لغير المواطنين

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قانونا يمنع المواطنات في البلاد من تقديم خدمات "تأجير الرحم" لمواطني الدول الأخرى.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الرئيس وقع القانون المذكور، وتم نشر وثيقة القانون على البوابة الرسمية للمعلومات القانوية في روسيا".

وبموجب القانون الجديد "سيكون بإمكان المواطنين الروس من النساء غير المتزوجات أو غير القادرات على الإنجاب فقط الاستفادة من خدمات (تأجير الرحم) في البلاد، ولهذا يجب على تلك النساء تقديم شهادات طبية تفيد بأنهن غير قادرات على الإنجاب لأسباب طبية.

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وفي أوائل ديسمبر الجاري تم مشروع القانون المذكور إلى مجلس الدوما الروسي، ووافق نواب المجلس على تبني هذا القرار، وأشار رئيس المجلس، فياتشسلاف فولودين حينها إلى "مثل هذا القرار سيمنع تهريب الأطفال الروس إلى خارج البلاد".

وفي وقت لاحق تم دعم القرار من قبل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، وأوضح أعضاء المجلس حينها أن القرار لن ينطبق على الحالات التي يكون فيها مواطن روسي متزوجا من شخص من دولة أخرى.

المصدر: موسكو 24