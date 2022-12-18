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إعلامي مغربي يعتذر للسعوديين بعد تصريحات أثارت غضبا واسعا في المملكة (فيديو)

مجتمع

إعلامي مغربي يعتذر للسعوديين بعد تصريحات أثارت غضبا واسعا في المملكة (فيديو)
AFP
علم السعودية
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أثار الإعلامي المغربي، أسامة بن عبد الله، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها العام الماضي.

وتعود الواقعة إلى العام 2021، حيث ظهر المحلل المغربي أسامة بن عبد الله، على شاشة قناة تلفزية تونسية خاصة خلال كأس العرب قطر 2021، عندما أدلى بتصريحاته التي اعتبرت مسيئة للشعب السعودي.

وقال بن عبد الله حينها ردا على سؤال الصحفي التونسي على فضائية "قرطاج+" عما إذا كانت السعودية قادرة على تنظيم كأس العالم، بقوله: "السعودية قادرة على تنظيم صلاة الجمعة في مكة المكرمة فقط".

إلا أن هذه التصريحات انتشرت بشكل واسع خلال الأيام الماضية، حيث هاجم المواطنون السعوديون أسامة بن عبد الله بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد موجة الغضب التي أحدثتها تصريحاته، حل بن عبد الله ضيفا على برنامج "المجلس" بقناة "الكاس" القطرية وقدم اعتذاره للسعودية حكومة وشعبا، مبررا التصريحات التي جاءت على لسانه.

وقال الإعلامي المغربي أسامة بن عبد الله: "لم أنو ولو لثانية واحدة الإساءة للمملكة العربية السعودية.. وأتقدم بالاعتذار لكل السعوديين وأنا أحب السعودية.. والله على ما أقول شهيد".

المصدر: RT + "تويتر"

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