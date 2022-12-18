بعد 10 أيام من دفنه.. النائب العام المصري يصدر قرارا بشأن جثمان شاب توفي بالسعودية (صورة)

أعلنت أسرة شاب مصري عثر على جثته في منطقة واد بالسعودية بعد اختفائه 5 أشهر، صدور قرار رسمي من النائب العام المصري حمادة الصاوي باستخراج جثمان الشاب لإعادة التحقيق في أسباب وفاته.

ودفن الشاب منذ حوالي 10 أيام بقرية كوم الحجنة التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ.

وأكد والد الشاب محمد عبد السلام لـ"مصراوي"، أنه تقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام عن طريق المستشار القانوني أحمد بدوي، والذي تكفل بملف القضية تتضمن اشتباهه جنائيا حول وفاة نجله.

وقال والد الشاب محمود (27 عاما)، إن موافقة النائب العام بشأن استخراج الجثمان من أجل إجراء أعمال التشريح تأتي لإعداد تقرير فني عن أسباب الوفاة وتاريخ حدوثها، وذلك بعد تكليف المكتب الفني بمكتبه بإجراء التحقيقات في بداية تقديم الشكوى من خلال النيابة المختصة.

وأضاف الأب أن نيابة مركز بيلا تنسق الآن مع مركز شرطة بيلا بشأن توفير الحراسة الكاملة لمرافقة أحد الأطباء الشرعيين للتوجه إلى المقابر من أجل أخذ عينات من الجثمان وفقا لقرار النائب العام.

وكان أهالي قرية كوم الحجنة التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، شيعوا جثمان شاب توفى في ظروف غامضة بالمملكة العربية السعودية منذ حوالي 10 أيام، بعد العثور على جثته في منطقة وادي بالمملكة.

يذكر أن الشاب المتوفي في ظروف غامضة بالمملكة العربية السعودية غادر إلى المملكة للعمل فيها في شهر فبراير الماضي، واستقر للإقامة في منطقة الدار البيضاء بالعاصمة الرياض للعمل.

وفي يوم 23 يونيو الماضي انقطع تواصله مع أسرته، ومع تكرار الغياب سيطر القلق عليهم وتواصلوا مع اثنين من الشباب كان يسكن معهم، وأبلغوهم أنه غادر المنزل في اليوم المذكور ولم يعد منذ ذلك التاريخ، حتى إعلان عائلته العثور على جثته في منطقة وادي بالسعودية.

المصدر: موقع "مصراوي"