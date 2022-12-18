توجه في الجزائر لإنتاج "السوار الإلكتروني" واعتماده عقوبة بديلة

قال المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الجزائر سعيد زرب، إن هناك مشروعا لإنتاج "السوار الإلكتروني" الذي يحدد حركة السجناء بتقنيات وكفاءات محلية، واعتماده عقوبة بديلة.

وخلال تنظيم يوم دراسي حول "العقوبات البديلة"، قال زرب إن السوار من العقوبات التي يعمل بها عدد من الدول على غرار الجزائر، وكشف عن مشروع "لإنتاج السوار في الجزائر بتقنيات وكفاءات جزائرية حتى يتم التحكم في هذه التكنولوجيا وتطبيقها بالشكل المطلوب".

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وأضاف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الفاعلين في ذلك المجال يطمحون من خلال اليوم الدراسي، إلى الخروج بتوصيات بخصوص بعض الشروط المقيدة لتطبيق العقوبات البديلة كعقوبة العمل للنفع العام، وبما يمكّن المشرع الجزائري من مراجعتها لتصبح أكثر ليونة وتتوسع إلى فئات جديدة.

وأشار إلى أنه "وبعد 14 سنة من بداية تطبيق العقوبة البديلة، حان الوقت ليقوم المشرّع الجزائري بتقييم مدى فعاليتها ونجاحها"، وأضاف أن "هذا النوع من العقوبات يلقى استحسان المحكوم عليهم الذين تتوفر فيهم الشروط بديلا للحبس".

وفيما يتعلق بعقوبة العمل للنفع العام، أوضح أنه وبعد صدور الحكم يتم استبداله بوضع المحكوم عليهم في مؤسسات عامة للعمل ساعات إضافية مجانية، بهدف النفع العام ووفق إجراءات إدارية خاصة.

المصدر: "النهار" الجزائرية