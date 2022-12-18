يحتاجون 45 تغييرا للحفاظة يوميا.. 9 توائم يعودون إلى مالي بعد 19 شهرا قضوها في المغرب (صور + فيديو)

عادت امرأة إلى موطنها مالي مع أطفالها التسعة التوائم، بعد أن أمضت 19 شهرا في مستشفى بالمغرب.

وقبل الولادة في مايو 2021، تم نقل الأم حليمة سيسيه، البالغة من العمر الآن 27 عاما، إلى المغرب للحصول على رعاية متخصصة.

وتقول حليمة سيسيه إن أطفالها التسعة يحتاجون إلى تغيير الحفاضات 45 مرة في اليوم، ويشربون 15 كيلوغراما من الحليب الاصطناعي في الأسبوع.

Les nonuplés maliens nés au Maroc le 4 Mai 2021 et leur maman, Halima Cissé sont de retour à Bamako.



Longue vie aux nonuplés. pic.twitter.com/Agb13Tfje2 — Aline alinee Bwindja (@bwindja) December 18, 2022

🔴🇲🇱LES NONUPLÉS #MALIENS SONT ARRIVÉS À #BAMAKO 😍🙏



👉Les 9 enfants nés le 4 Mai 2021 et leur maman, Halima Cissé se portant bien ✅ pic.twitter.com/O1OzIAchFs — Guinee Buzz (@GuineeBuzz) December 15, 2022

🔴Mali🇲🇱/NONUPLÉ, (9) nés le 4 Mai 2021 et leur maman, Halima Cissé.



Vive la refondation !

la lutte continue... pic.twitter.com/pfYi2eZHsT — issa sissoko Elvis (@sumufaida) December 12, 2022

The now famous nonuplets are back home in 🇲🇱 Mali.



The 👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽 had been receiving specialist care in Morocco where they were born last year to Halima Cissé.



We met them last May ➡️ https://t.co/ceIT6K6pqMpic.twitter.com/go4Y90zTb5 — BBC News Africa (@BBCAfrica) December 13, 2022

Halima Cisse has returned to her home country of Mali after safely giving birth to nine babies in Casablanca, Morocco in May 2021. pic.twitter.com/A6yUxNjE90 — South China Morning Post (@SCMPNews) December 15, 2022

وقال الأب عبد القادر عربي إن كل طفل أظهر شخصية وعادات فريدة.

وأضاف في حديث لـ"بي بي سي": "البعض هادئ والبعض الآخر يصدر المزيد من الضجيج ويبكي كثيرا.. والبعض يريد أن يتم حمله طوال الوقت.. كلهم مختلفون عن بعضهم، وهو أمر طبيعي تماما".

وأصبح الأطفال من المشاهير في موطنهم مالي، إذ يحرص الكثيرون على رؤية الأطفال المعجزة بأعينهم.

وحطم الأطفال الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لأكبر عدد من الأطفال ولدوا في حمل واحد، وتمت ولادتهم عن طريق عملية قيصرية بعد 30 أسبوعا من الحمل في مايو 2021، وظلوا في الدار البيضاء للحصول على رعاية متخصصة للأطفال الرضع، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

🇲🇱 Incroyable mais vrai

Une malienne a accouché de 09 enfants !

Mme Halima CISSE ( Tombouctou), a accouché ce mardi 04 mai 2021 de neuf nouveau-nés dans une clinique au Maroc. 05 filles et 04 garçons.

@Dimitri_Biyiha @Lady_Fiel@ADjacquissom@Ledawa @M_NDJEMPOT_Jo @AbelaOwonapic.twitter.com/mS7qMhZ38d — Gamaliel TANKEU (@GamalielVinci) May 5, 2021

المصدر: وسائل إعلام بريطانية