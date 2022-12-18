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يحتاجون 45 تغييرا للحفاظة يوميا.. 9 توائم يعودون إلى مالي بعد 19 شهرا قضوها في المغرب (صور + فيديو)

مجتمع

يحتاجون 45 تغييرا للحفاظة يوميا.. 9 توائم يعودون إلى مالي بعد 19 شهرا قضوها في المغرب (صور + فيديو)
RT / Gamaliel TANKEU - @GamalielVinci
تسعة توائم مرة واحدة
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عادت امرأة إلى موطنها مالي مع أطفالها التسعة التوائم، بعد أن أمضت 19 شهرا في مستشفى بالمغرب.

وقبل الولادة في مايو 2021، تم نقل الأم حليمة سيسيه، البالغة من العمر الآن 27 عاما، إلى المغرب للحصول على رعاية متخصصة.

وتقول حليمة سيسيه إن أطفالها التسعة يحتاجون إلى تغيير الحفاضات 45 مرة في اليوم، ويشربون 15 كيلوغراما من الحليب الاصطناعي في الأسبوع.

وقال الأب عبد القادر عربي إن كل طفل أظهر شخصية وعادات فريدة.

وأضاف في حديث لـ"بي بي سي": "البعض هادئ والبعض الآخر يصدر المزيد من الضجيج ويبكي كثيرا.. والبعض يريد أن يتم حمله طوال الوقت.. كلهم مختلفون عن بعضهم، وهو أمر طبيعي تماما".

وأصبح الأطفال من المشاهير في موطنهم مالي، إذ يحرص الكثيرون على رؤية الأطفال المعجزة بأعينهم.

وحطم الأطفال الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لأكبر عدد من الأطفال ولدوا في حمل واحد، وتمت ولادتهم عن طريق عملية قيصرية بعد 30 أسبوعا من الحمل في مايو 2021، وظلوا في الدار البيضاء للحصول على رعاية متخصصة للأطفال الرضع، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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