إصابة ملحن شهير بإصابات خطيرة وكسور وقطع بالأذن بسبب "الجاكوزي"

كشف الملحن اللبناني سمير صفير، عن تعرضه لعدد من الإصابات الخطيرة، منها شروخ في الجمجمة وقطع في الأذن اليمنى إثر تعرضه لحادث خطير في "الجاكوزي".

وأكد صفير، لقناة الجديد اللبنانية، أنه نجا من حادث خطير بأعجوبة، مضيفا أنه اعتاد أن يمارس الرياضة ثم يتوجه إلى الجاكوزي لبعض الوقت، "بعدها تفاجأت بالسقوط ولا أعرف ماذا حدث إذ أنني استفقت ووجدت نفسي في المستشفى بعد أن تعرضت لجروح بالغة".

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وذكر أنه تعرض لإصابة بالجمجمة وأخرى بالصدر، مشيرا إلى أنه أصيب أيضا بكسر تحت عينه اليمنى، وأضاف: "أذني اليمنى قطعت وتعرضت لإصابة بفقرات رقبتي وتمزق رأسي من الجهة اليسرى".

المصدر: قناة الجديد اللبنانية