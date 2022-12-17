المغرب.. انهيار سقف محكمة بطنجة وإصابة عدد من المواطنين

تعرض محام وعدد من المواطنين لإصابات متفاوتة الخطورة يوم أمس الجمعة، جراء انهيار جزء من سقف المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة المغربية.

وذكر بلاغ النقابة الوطنية للعدل، أن المقر المتضرر أصبح يشكل خطرا حقيقيا على السلامة الجسدية لموظفي هيئة كتابة الظبط وكل العاملين في تلك المحكمة والمرتفقين. كما ويعرقل السير العادي لعمل الإدارة القضائية، بحيث توالت الوقائع والأحداث الخطيرة مند الإنتقال إلى البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية.

وأضاف البلاغ: "كلما تساقطت الأمطار، تغمر المياه أرشيفها والمرأب السفلي بها. مع ظهور تشققات بمختلف جدران البناية، ناهيك عن تكرار الحادث المذكور أعلاه عدة مرات." منوها أن هذا الواقع يكشف حجم الإختلالات التي عرفتها عملية بناء المحكمة الإبتدائية منذ بدايتها. كما يشكل عائقا حقيقيا أمام سير العمل بهذا المرفق.

هذا واستنكرت النقابة ما اعتبرته اللامبالاة والإستهتار رغم سابق التنبيه إلى خطورة الوضع الذي تعيشه المحكمة الإبتدائية. منذ الإنتقال إليها."

المصدر: زنقة 20