الأمير هاري يكشف سبب إجهاض زوجته ميغان عام 2020

كشف الأمير هاري في الحلقة الوثائقية السادسة والأخيرة التي تبثها "نتفليكس" عنه وعن ميغان ماركل، سبب إجهاض زوجته عام 2020.

وقال هاري إنه يشتبه في أن إجهاض زوجته ميغان ماركل كان بسبب ضغوط دعوى ميغان القضائية ضد صحيفة "ذي ميل أون صنداي" البريطانية.

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وأضاف هاري "لا أقول إن ذلك كان السبب المباشر للإجهاض، لكن مع الأخذ في الاعتبار الإجهاد الذي سببته القضية، وقلة النوم وتوقيت الحمل، يمكنني القول مما رأيته، إن الإجهاض نشأ عما كانوا يحاولون فعله بها ".

والقضية التي ربحتها ميغان كانت تتعلق بنشر رسالة إلى والدها، وقال هاري في الحلقة: "أعتقد أن زوجتي تعرضت للإجهاض بسبب ما فعلته الصحيفة".

وفي ديسمبر 2021، تلقت ميغان اعتذارا علنيا كاملا من صحيفة "ميل أون صنداي" بعد معركة قضائية مطولة في المحكمة العليا في لندن.

ونشرت الصحيفة رسالة على الصفحة الأولى لدوقة ساسكس (40 عاما)، كما هو مطلوب بموجب أحكام متعددة بأن صحيفة "ميل أون صنداي" وموقع "ميل أونلاين" انتهكا خصوصيتها في فبراير 2019 من خلال طباعة عناصر من رسالة من خمس صفحات كتبتها إلى والدها بعد وقت قصير من زفافها من هاري.

وأذاعت شبكة "نتفليكس" المسلسل الوثائقي للأمير هاري وزوجته ميغان، الذي تضمن الكثير من الانتقادات للعائلة الملكية البريطانية.

وتركزت الحلقات الأولى من المسلسل الوثائقي لنجل ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الأمريكية على المضايقات الإعلامية والتلميحات العرقية في الصحافة وعلى الإنترنت.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية