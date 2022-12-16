إلغاء رحلات القطارات بين لندن وأوروبا خلال أعياد الميلاد على خلفية الإضراب في بريطانيا

أعلنت شركة خدمة القطارات الدولية Eurostar إلغاء رحلاتها بين لندن، وباريس وبروكسل وأمستردام في الـ26 من ديسمبر، على خلفية الإضرابات التي تشهدها بريطانيا.

وكتبت الشركة على "تويتر": "اليوم، تلقت يوروستار معلومات تفيد بإغلاق الخط فائق السرعة في المملكة المتحدة أمام قطارات يوروستار يوم 26 ديسمبر بسبب الإضربات، وبالرغم من عدم مشاركة أي من موظفي يوروستار في الإضرابات في ذلك اليوم، لن تتمكن القطارات من مغادرة سانت بانكراس والوصول إليها في حال تم إغلاق خط حديد المملكة المتحدة فائق السرعة ".

هذا وقد أعلنت نقابة عمال السكك الحديدية والنقل البحري، في المملكة المتحدة، عن موجة من الإضرابات على خلفية التضخم القياسي الذي تشهده البلاد.

كما خرج موظفو السكك الحديدية والمحامون وموظفو المطارات وعمال البريد وعمال في مناطق أخرى للاحتجاج.

المصدر: نوفوستي