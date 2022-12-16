بينها كلاب وبط وسحال نادرة.. تحرير 113 حيوانا احتجزها رجل في منزله بمدينة ميلووكي الأمريكية (صور)

أفادت صحيفة Milwaukee Journal Sentinel بالقبض على رجل في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، احتجز 113 حيوانا في منزله.

وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 46 عاما، حيث لا يزال محامي المقاطعة يراجعون التهم المحتملة المتعلقة بالقسوة على الحيوانات.

وتم استرجاع 113 حيوانا من مختلف الأنواع بمنزل الرجل، من قبل سلطات مراقبة الحيوانات.

وفتشت الشرطة منزل الرجل، بعد تلقي بلاغ عن القسوة على الحيوانات.

وتم العثور على الكثير من الحيوانات الأليفة التي كانت محفوظة في ظروف غير صحية، وضمت الحيوانات المضبوطة 23 طائرا، من بينها دجاج، بط ، حمام، ديك رومي وببغاء، وأربعة قطط، و25 كلبا، وماعز، أرانب، سبعة قنافذ، خمسة خنازير، وتمساحان، وستة سحالي، راكون، 14 جرذا، وثعبان وثلاث سلاحف.

وكانت الحيوانات في مكان غير مهيأ ولم يكن لديها طعام أو ماء في عبواتها، وكانت الكلاب تعاني من سوء التغذية وتم إبقائها بالخارج.

واتهم صاحب الحيوانات بارتكاب 12 مخالفة، على وجه الخصوص، بسبب وفاة كلب وسحلية خضراء، تم اتهامه بحالتين من القسوة على الحيوانات، بالإضافة إلى عشر حالات من الإهمال في حفظ الحيوانات.

وقال المدعون إنهم يحتفظون بالحق في إضافة رسوم إضافية إذا وجدوا أسبابا للقيام بذلك.

وأثناء الاستجواب، أنكر الرجل في البداية ذنبه في خلق ظروف غير صحية وألقى باللوم على ثلاثة أطفال مراهقين لعدم تنظيفهم بعد الكلاب، وأقر الرجل في وقت لاحق بأنه مذنب.

Legion-Media

Legion-Media

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المصدر: لينتا.رو