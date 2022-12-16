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رجل الأعمال المصري ساويرس يرد على مشجع مغربي رفض وصف المغاربة بـ"العرب"

مجتمع

رجل الأعمال المصري ساويرس يرد على مشجع مغربي رفض وصف المغاربة بـ
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نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تغريدة رد فيها على مشجع مغربي، أبدى غضبه من دعم العرب للمنتخب المغربي بكأس العالم 2022، مؤكدا أن المغاربة عجم ولا علاقة لهم بالعرب.

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وقال ساويرس في رده على المشجع المغربي: "خلاص يا عم متزعلش ندعمك كعجمى لا كعربى لكن من العالم الثالث مثلنا.. ونفرح لأدائكم الممتاز.. ولا تزعل نفسك.. بس سؤال بتكلمنا عربي ليه".

وقال شاب مغربي من خلال فيديو له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنت تعربني غصب عني نحن لسنا عرب وشمال أفريقيا أرض الأمازيغ، نحن عجم لا علاقة بيننا وبين العرب لا تاريخيا ولا ثقافيا ولا في الحضارة ولا في التاريخ ولا أي شيء".

وأضاف الشاب: "لا تحاول تعريبي رغما عني لا تحدثني عن العروبة وأنا لست عربيا".

وتابع أن العلاقة بين دول شمال أفريقيا والعرب هي الغزو والذي قاموا به على أراضيهم منذ آلاف السنين، مستطردا: "توقفوا عن الافتخار بإنجازات الأمازيغ وابتعدوا عنا".

واستنكر متابعو تويتر فيديو الشاب المغربي، ورد عليه عدد كبير من الأشخاص بسبب الفيديو الذي اعتبروه مستفزا، بينما وافقه البعض الأخر.

المصدر: RT

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