 
مباشر

RT ترصد واقعة غير مسبوقة في صعيد مصر (فيديو+صور)

مجتمع

RT ترصد واقعة غير مسبوقة في صعيد مصر (فيديو+صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udqd

فى حدث غير مسبوق شهدت قرية السرارية شرق النيل في مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا في مصر، ليلة زفاف جماعية لـ15 عروسا من أبناء عائلة أبو علي، وتعتبر من أكبر العائلات شرق النيل.

إقرأ المزيد
مصر.. الفنانة غادة عبد الرازق تعلن طلاقها من زوجها الـ12 بشكل مفاجئ
مصر.. الفنانة غادة عبد الرازق تعلن طلاقها من زوجها الـ12 بشكل مفاجئ

وقال الحاج نادر أبو علي عميد العائلة أن العائلة قررت تزويج 15 من شبابها دفعة واحدة.
وجاء اختيار هذا اليوم بعد تأجيل متكرر لحفل العرسان أكثر من مرة بسبب وقوع حالات وفاة متكررة داخل العائلة خلال الشهور الماضية.

RT ترصد واقعة غير مسبوقة في صعيد مصر (فيديو+صور)

ويضيف نادر أبو علي أن "اليوم هو ليلة زفاف العرسان في حفل ساهر بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مقدما لهم الشكر لمشاركته لهذا العرس، مضيفا أنه تم عقد القران وحفل الزفاف مساء أمس الخميس أمام ديوان العائلة".

RT ترصد واقعة غير مسبوقة في صعيد مصر (فيديو+صور)

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!