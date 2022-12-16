RT ترصد واقعة غير مسبوقة في صعيد مصر (فيديو+صور)

فى حدث غير مسبوق شهدت قرية السرارية شرق النيل في مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا في مصر، ليلة زفاف جماعية لـ15 عروسا من أبناء عائلة أبو علي، وتعتبر من أكبر العائلات شرق النيل.

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وقال الحاج نادر أبو علي عميد العائلة أن العائلة قررت تزويج 15 من شبابها دفعة واحدة.

وجاء اختيار هذا اليوم بعد تأجيل متكرر لحفل العرسان أكثر من مرة بسبب وقوع حالات وفاة متكررة داخل العائلة خلال الشهور الماضية.

ويضيف نادر أبو علي أن "اليوم هو ليلة زفاف العرسان في حفل ساهر بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مقدما لهم الشكر لمشاركته لهذا العرس، مضيفا أنه تم عقد القران وحفل الزفاف مساء أمس الخميس أمام ديوان العائلة".

المصدر: RT