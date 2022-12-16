نقل أميرة تايلاندية للمشفى بعد تعرضها للإغماء

نقلت الأميرة ماها فاجيرالونجكورن، كبرى بنات ملك تايلاند إلى المستشفى، بعد أن سقطت مغشيا عليها بسبب مرض في القلب لم تكشف طبيعته بعد، وفقا للبلاط الملكي.

وقال المكتب في بيان إن الأميرة باجراكيتيابها نارينديرا ديبيافاتي، (44 عاما) فقدت الوعي بسبب مشكلة في القلب بينما كانت تدرب كلبها الأليف استعدادا لمسابقة في مدينة ناخون راتشاسيما ستجري يوم الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف المكتب أن الأميرة تلقت الرعاية الطبية الأولية في مستشفى محلي في المدينة، وأ، حالتها أصبحت مستقرة إلى حد ما.

ولاحقا، نُقلت الأميرة إلى مستشفى الملك شولالونجكورن ميموريال في بانكوك لتخضع لفحص شامل وتستكمل العلاج، حسبما ذكر البلاط الملكي.

المصدر: "د ب أ"