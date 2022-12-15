سيدة مصرية وزنها 230 كغ تروي معاناتها الرهيبة (فيديو)

روت سيدة مصرية تدعى عواطف فايز، مقيمة بقرية ميت جراح التابعة لمركز المنصورة، معاناتها من مرض الفيل وإصابتها بسمنة مفرطة جعلتها طريحة الفراش.

وقالت السيدة بحديث لـ"مصر تايمز"، إنها تبلغ 38 عاما، وكان وزنها طبيعيا حتى بدأت السمنة تهاجمها بعد ولادة طفلتها الصغرى منذ 12 عاما وأن وزنها تجاوز حاليا 230 كغ.

وأضافت أنها تعاني من أمراض مزمنة بسبب السمنة، ولا تستطع الوقوف أو التحرك.

وذكرت أنه وبعد الكشف عليها تبين إصابتها بخمول في الغدة، ما يتسبب في زيادة وزنها بشكل مستمر، وعدم قدرتها على التحكم في حركتها.

وأوضحت أنها تتعرض للتنمر وسماع عبارات قاسية بسبب زيادة وزنها، مما دفعها لحبس نفسها داخل منزلها لأكثر من عامين، خوفا من نظرات وتنمر كل من يقابلها، كما كانت تفكر في الانتحار للتخلص من مأساتها بسبب زيادة وزنها.

وناشدت السيدة المصرية وزير الصحة، ومحافظ الدقهلية إنقاذ حياتها، وإجراء عملية تكميم معدة لها لتتمكن من العودة لحياتها الطبيعية والعناية بأسرتها.

المصدر: موقع "مصر تايمز"