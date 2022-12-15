بلاغ للنائب المصري العام ضد داعية أعلن تحريم التبرع بأعضاء الأموات

تقدّم المحامي المصري، هاني سامح، ببلاغ ضد الداعية أحمد كريمة أثر ظهوره مع الإعلامية أنجي أنور مع الداعية سعاد صالح في حوار تلفزيوني أعلن فيه تحريم وتجريم التبرع بأعضاء من الأموات.

وجاء في البلاغ الذي وصل إلى النائب العام حمادة الصاوي، أن نص المادة 201 من قانون العقوبات يعاقب كل شخص ولو كان من رجال الدين إذا ألقى مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو في حال أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة تشتمل على شيء من ذلك، على أن يعاقب بالحبس الذي يصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية.

إقرأ المزيد

وأضاف المحامي في بلاغه أن "رجل الدين أحمد كريمة، ارتكب بظهوره في برنامج "مصر الجديدة" جرائم الذم والتحريم والتجريم لما جاء به القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وأفتى بشكل فج بتحريم عمليات زرع الأعضاء من الأموات بشكل مطلق تحت أي ظرف".

وأكد سامح أن القوانين المصرية والدستور تؤكد على تقرير الحقوق الصحية للمواطنين وحمايتها وإعلاء كلمة العلم وقيمته وجاءت القوانين بإباحة عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية من الأموات الى الأحياء والأخذ بالوفاة الدماغية.

وقال: "أكدت المبادئ الطبية المسلم بها والمستقرة على الاستفادة من الإكتشافات والحداثة الطبية، فتمت الإستفادة من أعضاء الخنازير في إنتاج الأدوية وصمامات القلب والخيوط الجراحية والانسولين."

واعتبر المحامي المصري في بلاغه أن "ما يفعله الشيخ كريمة ضد خطوات الدولة لتنظيم ومنع الطلاق الشفهي وكذلك تحريضه وتحريمه لعمليات زرع الأعضاء من الخنازير الناتجة عن الفتوحات العلمية الطبية العظيمة، وطالب بإحالة كريمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة".

وقال كريمة في تصريحات تلفزيونية إن نقل الأعضاء الآدمية لا يكون إلا في الموت الإكلينيكي وليس الشرعي.

مضيفا: "بعد 6 ساعات من وفاة الإنسان غير ممكن نقل الأعضاء، لأننا بذلك نعتدي على جسد آدمي بنقل الأعضاء قبل تمام خروج الروح، هي جناية عمدية، إذا أقرها المجتمع فإنها بمثابة قتل للنفس البشرية وإتجار بالبشر".

المصدر: مصر تايمز