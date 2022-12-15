الأمن المصري يداهم منجم "علي بابا" للهواتف (صورة)

اعتقلت قوات الأمن المصرية صاحب محل هواتف محمولة، وضبطت في حوزته عددا من الهواتف مجهولة المصدر.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بترويج هواتف محمول مجهولة المصدر مستغلاً إحدى الشقق السكنية كمخزن له بدائرة القسم .

أمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن وتبين أنه صاحب محل هواتف محمول كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وعٌثر بحوزته على 4623 جهاز هاتف محمول مختلف الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد