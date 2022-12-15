مصر.. الفنانة غادة عبد الرازق تعلن طلاقها من زوجها الـ12 بشكل مفاجئ

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا، مدير التصوير، بعد زواج دام لما يقرب من عامين ونصف العام.

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وأكدت غادة عبدالرازق أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراق، بعيدا عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكدت غادة عبدالرازق خبر الطلاق لـ"ET بالعربي"، في نفس الوقت رفضت الإعلان أو الإفصاح عن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى انفصالها عن هيثم زنيتا.

وفي أول رد فعل صادم من غادة عبد الرازق قامت بحذف صورها مع زوجها من حسابها على انستغرام، بعدما كانت قد نشرت سابقا أكثر من لقطة رومانسية سويا.

وكانت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق قد أعلنت عام 2020 عن زواجها للمرة الـ12 من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها "سلطانة المعز".

المصدر: ET بالعربي + صدى البلد