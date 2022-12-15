عالم مصري يرد على كيفين هارت بعد حديثه عن بناء الأفارقة للأهرامات

علق عالم الآثار المصري زاهي حواس على أن بعض الفنانين العالميين من أصول إفريقية ينسبون الحضارة المصرية القديمة لهم، وبالأخص مشاركتهم في بناء أهرامات الجيزة.

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وقال عالم الآثار المصري، في تصريحات تلفزيونية، ردا على التصريحات المتداولة على لسان الممثل العالمي كيفين هارت والتي ينسب فيها نفسه للحضارة المصرية القديمة، إن "الأفارقة والكوش حكموا مصر في العصر المتأخر، في وقت الأسرة الـ25، أي بعد بناء الأهرامات بـ20 عاما والأفارقة ليس لهم صلة ببناء الأهرامات إطلاقا من الناحية العلمية".

وأضاف عالم الآثار المصري زاهي حواس: وأنا مستعد أقابله وأشرحله بالمنطق وأعرفه إن الأفارقة والكوش ليس لهم صلة بالأهرامات.

وتابع زاهي حواس: وكنت على وشك أن ألقي محاضرة في فيلاديلفيا، وقبلها بيوم ظهرت في التلفزيون وقلت إن المصريين ليس لهم صلة بإفريقيا على الرغم من وجودنا بها، الجماعة السود عملوا مظاهرات ضدي وقفلوا الشارع والمحاضرة اتأخرت 3 ساعات، وكان العنوان زاهي حواس كذاب.

يشار إلى أن الفنان العالمي كيفين هارت يستعد لتقديم حفل استاند آب كوميدي في مصر يوم 21 فبراير، وأقيمت حملة ضده مؤخرا تطالب بإلغاء الحفل بسبب تعاقد الممثل مع شركة تجسد المصريين القدماء كأفارقة سود وتحمل اسم Black Sands Entertainment، وبسبب تصريحاته الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن الممثل كيفين هارت قال في تصريحات سابقة عن مصر: يجب أن نعلّم أولادنا تاريخ الأفارقة السود الحقيقي عندما كانوا ملوكا في مصر، وليس فقط حقبة العبودية، التي يتم ترسيخها في التعليم في أمريكا.

وأضاف: هل تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكا؟ واتهم بعدها كيفين هارت بالعنصرية وفبركة التاريخ المصري.

المصدر: القاهرة 24