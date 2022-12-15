نثر النقود على رأس المغنيات وثراء فاحش.. "شيخ" سوداني يثير الجدل في حفلاته الصوفية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو لشيخ الطريقة القادرية، المكاشفية، الأمين عمر الأمين وهو يتمايل وسط آخرين بحلقة مديح تشبه الحفلات الغنائية.

ودرج الرجل على إثارة الجدل طيلة الأعوام الماضية بطريقة غير معتادة لدى شيوخ الطرق الصوفية في السودان، ابتداء بمظاهر الثراء الفاحش، مرورا بنثر النقود على رأس إحدى المغنيات، ومؤخرا تأجير طائرة خاصة لمريديه وأصدقائه لحضور نهائيات مونديال قطر.

وحطت الطائرة بالدوحة في العاشر من ديسمبر وعلى متنها 170 شخصا من مختلف الفئات العمرية، 70% منهم رجال، و30% نساء.

وانقسم المتفاعلون حول تصرفات الرجل، فاعتبر البعض أن تصرفاته مجافية لجوهر التصوف الذي يحض على الزهد والتقشف والاقتصاد في متع الدنيا.

هذا المدعو شيخ الأمين. في قلب الحدث. #المونديالي بقطر. والوفد المرافق له. امكانيات رئيس دولة. من أين له هذه الأموال والثروات. الرجل عاشقا للظهور الاعلامي وحب الشهرة . pic.twitter.com/XfhiSUPSlw — علي البشير (@albashir95) December 7, 2022

أما البعض الآخر فيرى أن شيخ الأمين أفلح في تذويب الفوارق وكسر الحواجز المصطنعة بين التصوف والحياة العصرية، وإن الأناقة والتبسط مطلوبان، لأن الفئات التي يستهدفها بدعوته تحتاج إلى نوع من المرونة، خاصة الشباب.

شيخ الامين يصل الدوحة وبرفقته 140شابا و30 شابة



أكد شيخ الأمين عمر شيخ الطريقة القادرية المكاشفي أنه حضر مباريات كأس العالم ويرافقه 140 شابا و30 شابة.



كما أوضح شيخ الأمين أن تكاليف السفر والإقامة بلغت 150 ألف دولار و قال أن الغرض من الزيارة هو ترغيب الشباب في التصوف. pic.twitter.com/9M4nOX431l — Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) December 7, 2022

وكان الأمين عمر محور حديث عدة جماعات إسلامية خاصة السلفية، وأقيمت دعاوى ضده خاصة بعد ظهوره وهو يرسم الحناء مع شاب وشابة.

وطالب كثيرون في السودان بمحاكمة الأمين وإغلاق مسيده متهمينه بالدجل والشعوذة بينما ذهب آخرون للقول بإنه يعكس صورة سيئة عن الإسلام.

المصدر: RT + وكالات