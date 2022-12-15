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نثر النقود على رأس المغنيات وثراء فاحش.. "شيخ" سوداني يثير الجدل في حفلاته الصوفية (فيديو)

مجتمع

نثر النقود على رأس المغنيات وثراء فاحش..
تويتر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو لشيخ الطريقة القادرية، المكاشفية، الأمين عمر الأمين وهو يتمايل وسط آخرين بحلقة مديح تشبه الحفلات الغنائية.

ودرج الرجل على إثارة الجدل طيلة الأعوام الماضية بطريقة غير معتادة لدى شيوخ الطرق الصوفية في السودان، ابتداء بمظاهر الثراء الفاحش، مرورا بنثر النقود على رأس إحدى المغنيات، ومؤخرا تأجير طائرة خاصة لمريديه وأصدقائه لحضور نهائيات مونديال قطر.

وحطت الطائرة بالدوحة في العاشر من ديسمبر وعلى متنها 170 شخصا من مختلف الفئات العمرية، 70% منهم رجال، و30% نساء.

وانقسم المتفاعلون حول تصرفات الرجل، فاعتبر البعض أن تصرفاته مجافية لجوهر التصوف الذي يحض على الزهد والتقشف والاقتصاد في متع الدنيا.

أما البعض الآخر فيرى أن شيخ الأمين أفلح في تذويب الفوارق وكسر الحواجز المصطنعة بين التصوف والحياة العصرية، وإن الأناقة والتبسط مطلوبان، لأن الفئات التي يستهدفها بدعوته تحتاج إلى نوع من المرونة، خاصة الشباب.

وكان الأمين عمر محور حديث عدة جماعات إسلامية خاصة السلفية، وأقيمت دعاوى ضده خاصة بعد ظهوره وهو يرسم الحناء مع شاب وشابة.

وطالب كثيرون في السودان بمحاكمة الأمين وإغلاق مسيده متهمينه بالدجل والشعوذة بينما ذهب آخرون للقول بإنه يعكس صورة سيئة عن الإسلام.

المصدر: RT + وكالات

مونديال قطر

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