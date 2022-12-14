جريمة قتل تثير غضبا في البحرين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين بجريمة "أخوية"، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه طعنا، بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات شخصية.

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وفي بيان لها، أوضحت مديرية شرطة محافظة العاصمة المنامة، أن مشاجرة بين شقيقين أسفرت عن وفاة أحدهما (38 عاما) جراء طعنه بآلة حادة في منزل بمنطقة جدعلي بسبب خلافات شخصية.

وذكرت أن الجاني (30 عاما) قام بتسليم نفسه للشرطة، فيما قامت الجهات المختصة باتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأثارت جريمة القتل غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: ""لا تسعفني الحروف لكتابة تعليق مناسب..أمر يوجع القلب حقا".

وأضاف آخر: "البحرين لازم تتشدد في تطبيق الإعدام بدون استثناءات سبق ترصد أو لا..الأمان و الاستقرار قبل كل شي".

انا لله وانا اليه راجعون.



لا تسعفني الحروف لكتابة تعليق مناسب.



امر يوجع القلب حقا. https://t.co/BqMlUB3zTy — محمد السلمان (@MohdAlSalman1) December 14, 2022

البحرين لازم تتشدد في تطبيق الإعدام بدون استثناءات سبق ترصد أو لا ...الأمان و الإستقرار قبل كل شي ... — AJM (@marzooqi1986) December 14, 2022

المصدر: RT