 
مباشر

جريمة قتل تثير غضبا في البحرين

مجتمع

جريمة قتل تثير غضبا في البحرين
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udd2

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين بجريمة "أخوية"، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه طعنا، بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات شخصية.

إقرأ المزيد
جريمة بشعة تهز لبنان.. إطلاق نار على رأس سائق سيارة لسبب صادم! (فيديو)
جريمة بشعة تهز لبنان.. إطلاق نار على رأس سائق سيارة لسبب صادم! (فيديو)

وفي بيان لها، أوضحت مديرية شرطة محافظة العاصمة المنامة، أن مشاجرة بين شقيقين أسفرت عن وفاة أحدهما (38 عاما) جراء طعنه بآلة حادة في منزل بمنطقة جدعلي بسبب خلافات شخصية.

وذكرت أن الجاني (30 عاما) قام بتسليم نفسه للشرطة، فيما قامت الجهات المختصة باتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأثارت جريمة القتل غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: ""لا تسعفني الحروف لكتابة تعليق مناسب..أمر يوجع القلب حقا".

وأضاف آخر: "البحرين لازم تتشدد في تطبيق الإعدام بدون استثناءات سبق ترصد أو لا..الأمان و الاستقرار قبل كل شي".

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا