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جدل وغضب واسع في مصر بعد ولادة طفلة قاصر لـ3 أطفال (صورة)

مجتمع

جدل وغضب واسع في مصر بعد ولادة طفلة قاصر لـ3 أطفال (صورة)
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اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن أعلن أحد أطباء النساء والتوليد في أسيوط، ولادة قاصر تبلغ من العمر 16 عاما لـ3 أطفال.

جدل وغضب واسع في مصر بعد ولادة طفلة قاصر لـ3 أطفال (صورة)
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وعبر العديد من الأشخاص عن استيائهم مما فعله الطبيب، من نشره هذا الموقف المأساوي بدلًا من اتخاذ إجراءات حازمة مع أسرة الفتاة القاصر.

نشر دكتور مدحت على صفحته الشخصية بوست يقول فيه: "ولادة توأم ثلاثي أولاد، أحمد، زين، ومحمد، مش الفكرة إنها ولدت ثلاثة، الفكرة إن الأم 16 سنة"، ليتابع ساخرًا "ماسورة توائم ثلاثية".

ليظهر الدكتور بشكل غير لائق أو مناسب، لمكانته أو مهنته كطبيب، بعد أن اتخذ من هذا الموقف الجاد لولاده قاصر لم تبلغ من العمر 16عامًا، موقفًا ساخرًا على حسابه الشخصي، حيث كان ينبغي عليه أن يعبر عن حزنه وأسفه لموقف الفتاة القاصر، ويتخذ الإجراءات الحازمة ضد أسرتها، ويقدم النصح لباقي الأسر عن الخطورة التي تتعرض لها الفتيات عند زواجهن وهن مازلن قاصرات.

جدل وغضب واسع في مصر بعد ولادة طفلة قاصر لـ3 أطفال (صورة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة الدكتور وهو يحمل الـ3 أطفال، معبرين عن حزنهم وغضبهم الشديد لـ سلوك هذا الطبيب، وانقسمت التعليقات إلى جانبين، جانب يهنئ العائلة بالثلاث مواليد متجاهلين سن الأم، والجانب الأخر غاضب بسبب سن الفتاة القاصر، معلقين أنها ما زلت طفلة فكيف تربي أطفالا.

المصدر: القاهرة 24

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